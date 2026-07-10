.Firenze, 10 luglio 2026 - Con l'estate la grande musica del Maggio Musicale Fiorentino si sposta all'aperto e sale sul tetto del teatro. Prende il via dunque da sabato 11 luglio alle ore 21 la programmazione estiva in Cavea, lo splendido e suggestivo spazio all’aperto che offre al pubblico non solo grandi produzioni, ma anche la certezza - e ciò non guasta in questo periodo di torride temperature - di serate fresche e ventilate, regalando una panoramica unica sulla città. Per l’occasione, il bar del Maggio si sposta dal foyer della sala Grande alla terrazza d’ingresso della Cavea e sarà aperto a partire dalle ore 19: un’occasione ideale per concedersi un aperitivo mentre il sole tramonta e la sera in Cavea prende vita con la musica del Maggio e i suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio Musicale Fiorentino, al via la stagione estiva con il Barbiere di Siviglia

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PRELUDIO SINFONICO Enrico Dassetto - MAGGIO MUSICALE FIORENTINO Filarmonica Rossini Dirige G.Lazzeri

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Dalla lirica al jazz, al via la stagione estiva del Maggio musicale fiorentino. Dall'11 luglio gli spettacoli saranno all'aperto, sul tetto del teatro #ANSA x.com

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