Il Barbiere di Siviglia Il Maggio apre la Cavea Parte la stagione estiva

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al via anche quest’anno la stagione estiva del Teatro del Maggio, che si svolge all’aperto nella Cavea, il grande, fresco e suggestivo spazio sul tetto, dallo scorso anno dotato di comode sedute. Sabato 11 luglio alle 21 va in scena uno dei titoli più amati di sempre: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, nella regia storica, essenziale e colorata di Damiano Michieletto, sempre apprezzata da pubblico e critica e ripresa per l’occasione da Stefania Grazioli, con i costumi di Carla Teti e le luci di Andrea Locorotondo. L’allestimento, appositamente progettato per uno spazio al’aperto, giunge alla sua undicesima messinscena dal debutto, avvenuto ormai quasi vent’anni fa al Teatro Romano di Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini: la storia

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barbiere di siviglia il barbiere di sivigliaIl Barbiere di Siviglia. Il Maggio apre la Cavea. Parte la stagione estivaSabato alle 21 in scena con la regia essenziale e colorata di Damiano Michieletto. Allestimento pensato per uno spazio all’aperto. Due repliche il 14 e 18 luglio. . lanazione.it

barbiere di siviglia il barbiere di sivigliaMaggio, in scena 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino RossiniIn Cavea l’11 luglio con repliche il 14 e 18 luglio ... msn.com

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