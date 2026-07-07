Al via anche quest’anno la stagione estiva del Teatro del Maggio, che si svolge all’aperto nella Cavea, il grande, fresco e suggestivo spazio sul tetto, dallo scorso anno dotato di comode sedute. Sabato 11 luglio alle 21 va in scena uno dei titoli più amati di sempre: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, nella regia storica, essenziale e colorata di Damiano Michieletto, sempre apprezzata da pubblico e critica e ripresa per l’occasione da Stefania Grazioli, con i costumi di Carla Teti e le luci di Andrea Locorotondo. L’allestimento, appositamente progettato per uno spazio al’aperto, giunge alla sua undicesima messinscena dal debutto, avvenuto ormai quasi vent’anni fa al Teatro Romano di Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Barbiere di Siviglia. Il Maggio apre la Cavea. Parte la stagione estiva

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Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini: la storia

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maria callas as rosina in il barbiere di siviglia at la scala, 1956. x.com

Giuseppe Valdengo, Giuseppe di Stefano, Lily Pons, Jerome Hines e Salvatore Baccaloni cantano la scena finale del Barbiere di Rossini (Ah, qual colpo inaspettato!...Zitti, zitti, piano, piano... Amor e fede eterna) reddit

Il Barbiere di Siviglia. Il Maggio apre la Cavea. Parte la stagione estivaSabato alle 21 in scena con la regia essenziale e colorata di Damiano Michieletto. Allestimento pensato per uno spazio all’aperto. Due repliche il 14 e 18 luglio. . lanazione.it

Maggio, in scena 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino RossiniIn Cavea l’11 luglio con repliche il 14 e 18 luglio ... msn.com