Il Barbiere di Siviglia Il Maggio apre la Cavea Parte la stagione estiva
Al via anche quest’anno la stagione estiva del Teatro del Maggio, che si svolge all’aperto nella Cavea, il grande, fresco e suggestivo spazio sul tetto, dallo scorso anno dotato di comode sedute. Sabato 11 luglio alle 21 va in scena uno dei titoli più amati di sempre: Il Barbiere di Siviglia di Rossini, nella regia storica, essenziale e colorata di Damiano Michieletto, sempre apprezzata da pubblico e critica e ripresa per l’occasione da Stefania Grazioli, con i costumi di Carla Teti e le luci di Andrea Locorotondo. L’allestimento, appositamente progettato per uno spazio al’aperto, giunge alla sua undicesima messinscena dal debutto, avvenuto ormai quasi vent’anni fa al Teatro Romano di Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini: la storia
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Temi più discussi: Stagione estiva 2026: Il barbiere di Siviglia, in cavea, dall'11 luglio; Firenze, Teatro del Maggio: in Cavea, dall’11 al 18 luglio 2026, torna Il barbiere di Siviglia; E bravo Figaro!; Luglio alla Cavea del Teatro del Maggio.
maria callas as rosina in il barbiere di siviglia at la scala, 1956. x.com
Stamattina presso la Residenza si è svolto il secondo appuntamento culturale, oggi dedicato all'ascolto della celebre opera lirica di Gioachino Rossini: Il barbiere di Siviglia! Attraverso il racconto dell'appassionante trama, tra le divertenti peripezie del mit facebook
Giuseppe Valdengo, Giuseppe di Stefano, Lily Pons, Jerome Hines e Salvatore Baccaloni cantano la scena finale del Barbiere di Rossini (Ah, qual colpo inaspettato!...Zitti, zitti, piano, piano... Amor e fede eterna) reddit
Il Barbiere di Siviglia. Il Maggio apre la Cavea. Parte la stagione estivaSabato alle 21 in scena con la regia essenziale e colorata di Damiano Michieletto. Allestimento pensato per uno spazio all’aperto. Due repliche il 14 e 18 luglio. . lanazione.it
Maggio, in scena 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino RossiniIn Cavea l’11 luglio con repliche il 14 e 18 luglio ... msn.com