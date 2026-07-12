magari brahim diaz al napoli a 4 milioni di ingaggio sarebbe il regalo del secolo

Brahim Diaz, 27 anni, è attualmente un trequartista del Real Madrid, con un passato di tre stagioni al Milan e uno scudetto vinto con i rossoneri. In queste ore si parla di un possibile trasferimento al Napoli, con un ingaggio di circa 4 milioni di euro. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del calciatore circola tra le voci di mercato.

Brahim Diaz ha 27 anni, non 35. Nella giostra del calciomercato, a ogni ora c’è un nome da lanciare. Anche di domenica. Oggi è il turno di Brahim Diaz spagnolo che però gioca nel Marocco, trequartista del Real Madrid che ha giocato tre stagioni nel Milan e ha vinto anche uno scudetto con i rossoneri. Poi, è tornato alla Casa Blanca e al Madrid, nonostante la squadra sia zeppa di campioni, si è comunque spesso ritagliato il suo spazio. Soprattutto nella prima delle tre stagioni. Adesso a Valdebebas è arrivato José Mourinho e bisogna vedere quale sarà il destino dello spagnolo naturalizzato marocchino. A Madrid ha imparato anche a coprire. La notizia di oggi è che potrebbe finire nei radar del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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