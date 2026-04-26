Milan-Juventus quattro anni dopo | Brahim Díaz e Kalulu sarebbe stati utili anche oggi

Quattro anni dopo la partita tra Milan e Juventus di ottobre 2022, in cui Brahim Díaz aveva segnato e Kalulu era sceso in campo in difesa, si osserva come entrambi siano ancora considerati elementi utili per la squadra. In quella occasione, Díaz aveva contribuito con un gol, mentre Kalulu aveva svolto il suo ruolo nella linea difensiva. Ora, la loro presenza viene vista come un valore aggiunto anche in situazioni attuali.

Milan-Juventus è una partita da sempre di vetrina per il campionato italiano. Purtroppo in questa stagione, non sarà valida per lo scudetto, ma è comunque molto importante, visto che entrambe e le squadre si stanno giocando un posto nella prossima edizione della Champions League. Negli anni scorsi ricordiamo un bellissimo Milan-Juventus per i colori rossoneri: ottobre 2022, il Diavolo di Stefano Pioli dominò i bianconeri di Massimiliano Allegri vincendo 2-0 con i gol di Tomori e Brahim Díaz. Il trequartista segnò una rete spettacolare in coast to coast giocando una grande partita in generale. In quella sfida era titolare anche Pierre Kalulu, ma con la maglia rossonera, giocando da terzino di destra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus quattro anni dopo: Brahim Díaz e Kalulu sarebbe stati utili anche oggi Notizie correlate Leggi anche: Brahim Diaz: ‘Avere Fede come compagno è motivo di orgoglio’ Brahim Diaz cade, arbitro assegna rigore (dubbio): Real Madrid ‘sotto attacco’ in Liga(Adnkronos) – Polemiche in Liga dopo la partita tra Real Madrid e Rayo Vallecano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus, le probabili: Yildiz c'è, Allegri ripropone Estupinan; Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; A San Siro si gioca a tennis: Milan-Juventus finisce 1-6. Serie A, le statistiche pre gara di Milan-Juventus: i bianconeri non hanno preso gol nelle ultime 5 contro i rossoneriLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara di Milan-Juventus, match della 34 esima giornata di Serie A che andrà in scena stasera a San Siro a partire ... tuttojuve.com Milan-Juventus, le sfide più iconiche a San Siro: l'1-6 per i bianconeri, la rovesciata di Del Piero, il gol di Muntari, il nervosismo di HiguainTorna la sfida tra rossoneri e bianconeri, che si affrontano per la 90ª volta a Milano in serie A. Il Diavolo non segna dal 2022 ... corriere.it Milan-Juventus quattro anni dopo: Brahim Díaz e Kalulu sarebbe stati utili anche oggi #milan #MilanJuventus #SempreMilan #milan #SerieA #kalulu #BrahimDiaz - facebook.com facebook Dove vedere Milan-Juventus oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario #MilanJuventus #SempreMilan #milan #SerieA x.com