Il Manchester City ha offerto 60 milioni di euro per acquistare Brahim Diaz dal Real Madrid durante la prossima sessione di calciomercato estiva. La squadra britannica punta all’attaccante come rinforzo per il nuovo ciclo tecnico, in vista del post-Guardiola. La trattativa è in fase di valutazione tra le due società, senza ulteriori dettagli sui tempi o eventuali accordi.

Il Manchester City ha messo nel mirino Brahim Diaz in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, individuando nell’attaccante del Real Madrid il rinforzo ideale per avviare il nuovo ciclo tecnico. Il forte interesse del club inglese è nato su input diretto di Enzo Maresca, l’allenatore italiano che appare sempre più vicino a raccogliere la pesante eredità di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. La dirigenza britannica, spinta dalle richieste del nuovo tecnico, si sta muovendo concretamente per anticipare la concorrenza e sta preparando una prima offerta formale che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro per convincere la controparte spagnola a privarsi del proprio talento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il Manchester City pianifica il dopo Guardiola e punta Brahim Diaz: sul piatto 60 milioni di euro

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Pep Guardiola Leaving Man City Changes EVERYTHING For Elliot Anderson

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