Una donna e una bambina sono state investite da una Fiat Panda mentre attraversavano sulle strisce pedonali in una strada di Valdagno. L'incidente è avvenuto domenica mattina. La madre è in condizioni gravi, mentre la bambina ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Tragedia sfiorata a Valdagno, in provincia di Vicenza, dove nella mattinata di domenica 12 luglio madre e figlia sono state investite sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto lungo viale Trento a Valdagno, all’altezza del cinema Super, lungo uno degli assi viari più trafficati della città. Secondo una prima ricostruzione, le due residenti in zona, rispettivamente di 75 e 42 anni, stavano attraversando la strada per raggiungere il lato opposto della carreggiata, quando sono state travolte da una Fiat Panda diretta verso sud. Alla guida della vettura si trovava una donna pensionata. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare tutti gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Madre e figlia investite sulle strisce pedonali da una Fiat Panda: una delle due è grave

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