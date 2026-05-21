Milano due donne investite sulle strisce pedonali | una è morta

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne di circa 70 anni sono state investite da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e una di loro è deceduta sul posto. La seconda donna è stata trasportata in ospedale in condizioni che non sono state ancora rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118. Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento.

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Due sorelle 70enni sono state investite da un’auto a Milano in via Carnia mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Una delle due donne è morta, l’altra è grave.L’incidente è accaduto ieri sera. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale. L’uomo che le ha investite, che non si sarebbe fermato a prestare i soccorsi, si è poi costituito. L’uomo, un 39enne, è risultato positivo all’etilometro e a sostanze stupefacenti ed è stato arrestato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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