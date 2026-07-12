Un sub ha individuato un cadavere a circa 40 metri di profondità nel lago Maggiore, nella zona del Parco delle Fornaci di Caldè, a Castelveccana. La scoperta è avvenuta durante un’immersione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il recupero del corpo. Le autorità stanno verificando l’identità della vittima e le eventuali cause della morte.

Un cadavere è stato avvistato sul fondo del lago Maggiore. A trovarlo è stato un sub durante una immersione nella zona del Parco delle Fornaci di Caldè, frazione di Castelveccana, in provincia di Varese. Il corpo è stato trovato a circa 40 metri di profondità, adagiato su un fondale sabbioso, ed è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità del cadavere, ma secondo il sindaco di Castelveccana potrebbe trattarsi di un 21enne scomparso circa un anno fa. Cadavere trovato nel lago Maggiore da un sub Le ipotesi sull’identità, potrebbe essere un 21enne ivoriano Ancora morti nei fiumi della Lombardia Cadavere trovato nel lago Maggiore da un sub A trovare il cadavere a circa 40 metri di profondità e a 60 metri dalla riva di Caldè è stato un sub amatoriale intorno alle 11 di domenica 12 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Macabra scoperta nel lago Maggiore a Castelveccana, un sub trova un cadavere a 40 metri di profondità

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