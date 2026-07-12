M5S Campania Francesco Pio De Fenza eletto referente giovani

Da puntomagazine.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Pio De Fenza di Quarto è stato eletto referente giovani del Movimento 5 Stelle in Campania. Accanto a lui, sarà la vice referente Serena Marcarelli. La nomina riguarda il coordinamento del Network Giovani del Movimento nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito.

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Il giovane di Quarto guiderà il Network Giovani del Movimento 5 Stelle in Campania insieme alla vice referente Serena Marcarelli.. Un giovane di Quarto alla guida del Network Giovani del MoVimento 5 Stelle in Campania. Francesco Pio De Fenza è stato eletto referente regionale della rete giovanile del Movimento, affiancato da Serena Marcarelli, eletta vice referente. L’elezione apre una nuova fase per il Network Giovani Campania, che punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e a costruire una comunità sempre più presente e radicata nei territori. «Accolgo questo incarico con grande emozione e con il senso di responsabilità che merita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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