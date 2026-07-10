M5S eletti i nuovi referenti regionali del Network Giovani | in Campania una sannita

Il 9 luglio si sono concluse le votazioni online del Network Giovani del Movimento 5 Stelle, riservate agli iscritti under 36. Durante la consultazione, sono stati eletti i nuovi referenti regionali per le politiche giovanili. In Campania, una rappresentante proveniente da una provincia sannita è stata scelta come referente. La procedura si è svolta attraverso una consultazione digitale rivolta ai giovani iscritti, con risultati comunicati alla fine della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa nella serata di giovedì 9 luglio la consultazione in rete del Network Giovani del Movimento 5 Stelle, riservata agli iscritti under 36 chiamati a eleggere i nuovi referenti regionali per le politiche giovanili. Alle ore 22 si sono chiuse le assemblee regionali online e il Movimento ha ufficializzato i risultati per tutte le regioni italiane. Per la Campania sono stati eletti Francesco Pio De Fenza nel ruolo di referente regionale e Serena Marcarelli, consigliere comunale di Castelpoto, come vice referente regionale. Un risultato che premia la candidatura presentata nelle scorse settimane con... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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