L’ultimo esame prima di Macao | l’Italia sfida la Cina in chiusura della settimana di Hong Kong
L’Italia di Julio Velasco affronterà la Cina domenica 12 luglio alle 14.00 italiane alla Kai Tak Arena di Hong Kong, nell’ultimo match della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026. La partita rappresenta l’ultimo esame prima di arrivare a Macao e chiudere questa fase preliminare. La sfida si svolge alla fine di una settimana di incontri a Hong Kong.
Ultimo passo della fase preliminare, ma anche uno dei più significativi. L’Italia di Julio Velasco chiuderà domenica 12 luglio (ore 14.00 italiane) la propria avventura nella fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026 affrontando la Cina alla Kai Tak Arena di Hong Kong. Una sfida che, almeno sulla carta, mette in palio molto più di una semplice vittoria: le azzurre hanno già conquistato matematicamente il pass per le Final Eight di Macao, ma vogliono difendere il terzo posto in classifica, provare a migliorare ulteriormente il proprio piazzamento e, soprattutto, continuare il percorso di crescita del gruppo in vista della fase decisiva della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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