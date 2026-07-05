Hong Kong accoglie le Azzurre per la terza settimana di Nations League. Quattordici maglie pronte, quattro partite in fila, la prima l’8 luglio contro l’ Ucraina. Il viaggio è lungo, l’aria è densa, ma il ritmo è quello giusto: passo corto, testa leggera, obiettivi chiari. L’aria di Hong Kong è un impasto caldo e salato. Lo senti già al finger del gate, quando le Azzurre mettono il piede a terra e si guardano un attimo negli occhi. È la terza settimana di Nations League, quella che scrive la rotta verso le Finals. L’8 luglio c’è l’ Ucraina. Niente fuochi d’artificio: solo palloni che girano, dettagli che contano, margini da proteggere. Sono 14 convocate. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Nations League: 14 Azzurre Pronte per la Terza Settimana a Hong-Kong, Inizia la Sfida con l’Ucraina

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