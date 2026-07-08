Cristiano Lucarelli ha firmato un nuovo contratto con il Livorno, assumendo il ruolo di allenatore. Contestualmente, il fratello Alessandro è stato confermato come direttore sportivo. Questa mossa potrebbe favorire una rapida transizione di un allenatore di livello superiore, attualmente alla guida di un’altra squadra, verso la Lucchese. La decisione è stata presa dopo la risoluzione del contratto di Lucarelli con la precedente società.

La svolta tecnica al Livorno con Cristiano Lucarelli, che ha risolto il contratto con la Pistoiese, in panchina ed il fratello Alessandro diesse, potrebbe accelerare l’operazione Dionisi con la Lucchese. Sembra infatti, che tra Di Carmine (38 anni) e Dionisi (39 anni), il club amaranto punti sulla riconferma del primo, lasciando che Dionisi, il capitano della scorsa stagione accetti magari l’interessante offerta economica, così sembra, fattagli dalla società rossonera. Sia chiaro che si tratta di una pura ipotesi, di una valutazione del tutto personale, dal momento che di concreto non c’è nulla. C’è tuttavia un aspetto da non sottovalutare.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno. Una svolta per l’arrivo di Dionisi in rossonero

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