Luca Barsotti l’escursionista precipita e muore davanti a un amico Un’altra tragedia sul Monte Pisanino

Notizia in breve

Un escursionista è precipitato e ha perso la vita davanti a un amico sul Monte Pisanino. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10, in un tratto ripido del sentiero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 35 anni. La zona è stata delimitata dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.