Luca Barsotti l’escursionista precipita e muore davanti a un amico Un’altra tragedia sul Monte Pisanino
Un escursionista è precipitato e ha perso la vita davanti a un amico sul Monte Pisanino. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10, in un tratto ripido del sentiero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 35 anni. La zona è stata delimitata dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Cascina (Pisa), 12 luglio 2026 – Ancora una tragedia in montagna, sulle Alpi Apuane e ancora in quel maledetto tratto del Monte Pisanino teatro della caduta mortale di Serena Bertoncini, di Gallicano, avvenuta all’inizio della scorsa settimana, dove a perdere la vita è stato Luca Barsotti, un escursionista 67enne originario di Cascina, in provincia di Pisa, dopo un pauroso e fatale volo di circa trenta metri. Con lui si trovava un compagno di escursione – pratese – che ha assistito terrorizzato e impotente alla rovinosa caduta e, intorno alle 14,30, ha dato l’allarme giunto alla stazione Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. L’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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