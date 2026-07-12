Lotta Pasquale Liuzzi termina quinto nei -61 kg dello stile libero agli Europei U20
Pasquale Liuzzi si è piazzato quinto nei -61 kg dello stile libero agli Europei U20 di lotta a Skopje. L’azzurrino ha perso la finale per il bronzo contro un atleta armeno.
Si chiude con il quinto posto di Pasquale Liuzzi nei -61 kg dello stile libero l’ultima giornata di finali degli Europei U20 di lotta, andati in scena a Skopje, in Macedonia del Nord: l’azzurrino viene sconfitto nella finale per il bronzo dall’armeno Gagik Ghazaryan. Liuzzi, battuto ieri in semifinale, era già ammesso di diritto alla finale per il bronzo, dove attendeva il vincente dell’unico turno di ripescaggio, nel quale l’armeno Gagik Ghazaryan batteva l’austriaco Kristian Cikel per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 12-1 dopo 2’14”. Nella finale per il bronzo Pasquale Liuzzi viene poi battuto dall’armeno Gagik Ghazaryan, che si impone per schienamento, giunto dopo appena 1’20”, quando però il punteggio era già di 4-1 per l’armeno, che conquista il gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Lotta, Simone Vincenzo Piroddu accede ai ripescaggi nei -61 kg dello stile libero agli EuropeiAll'ultimo giorno di eliminatorie agli Europei senior di lotta, che si tengono a Tirana, in Albania, Simone Vincenzo Piroddu ha ottenuto l'accesso ai...
Lotta, Pasquale Liuzzi accede alla finale per il bronzo agli Europei U20Pasquale Liuzzi ha conquistato l'accesso alla finale per il bronzo nei -61 kg dello stile libero agli Europei U20 di lotta a Skopje.
Si parla di: Lotta, Casarola e Pucher ai piedi del podio. Liuzzi e Rinella in lizza per il bronzo agli Europei U20; Europei U20 Lotta Skopje, 14 azzurri in gara, riflettori su Fabiana Rinella.
Lotta, Pasquale Liuzzi termina quinto nei -61 kg dello stile libero agli Europei U20Si chiude con il quinto posto di Pasquale Liuzzi nei -61 kg dello stile libero l'ultima giornata di finali degli Europei U20 di lotta, andati in scena a ... oasport.it