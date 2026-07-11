Lotta Pasquale Liuzzi accede alla finale per il bronzo agli Europei U20
Pasquale Liuzzi ha conquistato l'accesso alla finale per il bronzo nei -61 kg dello stile libero agli Europei U20 di lotta a Skopje. La sua qualificazione è arrivata dopo le gare di oggi, che lo hanno visto prevalere nelle fasi preliminari. Domani tenterà di salire sul podio, sfidando gli avversari per il terzo posto. La competizione si svolge nella capitale della Macedonia del Nord.
Arriva ancora una finale per il bronzo in casa Italia nella sesta giornata degli Europei U20 di lotta, in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord: domani proverà a salire sul gradino più basso del podio nei -61 kg dello stile libero Pasquale Liuzzi. Eliminato, invece, nei -92 kg, Brando Giovanni Serafino Magnani. Nei -61 kg dello stile libero Pasquale Liuzzi negli ottavi di finale supera ai punti l’ucraino Andrii Shokaliuk, battuto con lo score di 5-3, poi nei quarti di finale elimina, ancora ai punti, il tedesco Eliah Aaron Lucyga, sconfitto per 17-9, infine in semifinale l’azzurrino cede il passo all’azero Jamal Abbasov, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 10-0 dopo appena 49?. 🔗 Leggi su Oasport.it
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#Lotta Pasquale Liuzzi vola in semifinale agli Europei U20 di Skopje! Decisivo il 17-9 ai quarti contro il tedesco Eliah Lucyga. Le semifinali sul sito UWW dalle 16:45 facebook