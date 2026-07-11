lotta pasquale liuzzi accede alla finale per il bronzo agli europei u20

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Pasquale Liuzzi ha conquistato l'accesso alla finale per il bronzo nei -61 kg dello stile libero agli Europei U20 di lotta a Skopje. La sua qualificazione è arrivata dopo le gare di oggi, che lo hanno visto prevalere nelle fasi preliminari. Domani tenterà di salire sul podio, sfidando gli avversari per il terzo posto. La competizione si svolge nella capitale della Macedonia del Nord.