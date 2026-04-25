Lotta Simone Vincenzo Piroddu accede ai ripescaggi nei -61 kg dello stile libero agli Europei

All'ultimo giorno di eliminatorie agli Europei senior di lotta, che si tengono a Tirana, in Albania, Simone Vincenzo Piroddu ha ottenuto l'accesso ai ripescaggi nella categoria dei -61 kg dello stile libero. L'atleta italiano avrà una seconda possibilità di competere per una medaglia di bronzo. La competizione si sta svolgendo in un clima di attesa, con diverse nazionali che cercano di ottenere un risultato importante.

L’Italia domani avrà ancora una possibilità di medaglia agli Europei senior 2026 di lotta: a Tirana, in Albania, nell’ultima giornata di eliminatorie, nella categoria di peso dei -61 kg dello stile libero, Simone Vincenzo Piroddu accede ai ripescaggi per la medaglia di bronzo. Nel turno di qualificazione ai quarti di finale Simone Vincenzo Piroddu cede all’ albanese Zelimkhan Abakarov, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 12-2 dopo 2’27”. L’albanese si spinge fino alla finale per l’oro e per l’azzurro scatta il ripescaggio automatico. Domani Piroddu nel primo turno dei ripescaggi se la vedrà con il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Simone Vincenzo Piroddu accede ai ripescaggi nei -61 kg dello stile libero agli Europei Notizie correlate Lotta, Enrica Rinaldi accede alla finale per il bronzo nei -76 kg della femminile agli EuropeiArriva la prima finale per il bronzo per l’Italia nella terza giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento a Tirana,... Lotta, Tommaso Bosi approda ai ripescaggi agli Europei. Fuori Setti e KakhelashviliSi chiude con un azzurro ai ripescaggi ed altri due eliminati il bilancio dell’Italia della greco-romana nella seconda giornata di gare degli Europei... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Europei Lotta: Benjamin Honis si ferma all'esordio, domani in gara Piroddu e Niccolini; Tirana pronta per gli Europei Seniores: gli Azzurri a caccia del podio continentale. Lotta: il campione Simone Vincenzo Piroddu ricevuto da PaisIl campione europeo di lotta, Simone Vincenzo Piroddu, è stato ricevuto da Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna. L'atleta sassarese, 17 anni, ha portato con sé anche le ... unionesarda.it Simone Piroddu e William Raffi campioni italiani assolutiSardegna sempre più protagonista nella lotta stile libero. I campionati italiani assoluti, disputati domenica al PalaPellicone di Ostia, hanno visto gli atleti sardi conquistare due ori, un bronzo e ... unionesarda.it