Lorena Bianchetti cade durante le riprese di A Sua Immagine | il video diventa virale e la sua reazione conquista tutti

Durante le riprese del programma televisivo, una conduttrice è inciampata su un gradino, cadendo accidentalmente. Il video dell’incidente è diventato rapidamente virale sui social media, attirando numerosi commenti. La reazione della conduttrice alla caduta è stata condivisa online e ha attirato l’attenzione del pubblico. La clip ha circolato in rete in poche ore, diventando uno dei contenuti più visti dell’estate televisiva.

A volte basta un gradino, un attimo di distrazione, e la rete si scatena, e Lorena Bianchetti lo sa bene, visto che è diventata protagonista involontaria di uno dei momenti più virali dell’estate televisiva italiana, trasformando una caduta durante le riprese di A Sua Immagine in un caso social che ha fatto il giro del web in poche ore. Il video, pubblicato dalla stessa conduttrice su Instagram, mostra la giornalista mentre cammina nei giardini del Palazzo del Quirinale, indossando un abito verde lime che risalta tra la vegetazione. Tutto sembra procedere normalmente, finché all’improvviso perde l’equilibrio e finisce a terra. Le immagini non permettono di capire con esattezza cosa abbia provocato l’inciampo: per un attimo sembra quasi che ci sia un gradino nascosto o un dislivello poco visibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Lorena Bianchetti cade durante le riprese di 'A Sua Immagine'

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