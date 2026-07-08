In abito verde lime, nei meravigliosi giardini del Palazzo del Quirinale, Lorena Bianchetti illustra davanti alle telecamere uno speciale estivo di A Sua Immagine, il programma che conduce su Rai 1. Tutto idilliaco, non fosse che all’improvviso la conduttrice cade. D’un botto, come succede sempre quando si fa un ‘ruzzolone’. Le immagini non permettono di capire cosa l’abbia fatta inciampare: l’impressione, per un attimo, è quasi quella di una botola nascosta. In sottofondo si sente anche un “oddio”. Per fortuna non ci sono state conseguenze: è stata la stessa Bianchetti a condividere il filmato sui social, ridendoci su. Stando a Fanpage, l’incidente è avvenuto durante la registrazione di una puntata speciale che dovrebbe andare in onda il 18 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cammina di fronte alla telecamera e all’improvviso cade: Lorena Bianchetti e “il volo” durante le riprese di A Sua Immagine – VIDEO

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Brutta caduta per Lorena Bianchetti, scivola e rischia grosso davanti alle telecamere: paura per la conduttrice (VIDEO)Durante la registrazione di un programma televisivo, la conduttrice è scivolata improvvisamente davanti alle telecamere.

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Nel Vangelo di oggi Gesù non è solo colui che si cerca, ma colui che si avvicina alle nostre ferite. Cammina con chi soffre, si ferma davanti a chi ha fede, e ricorda che il dono più grande non è il miracolo in sé, ma la sua presenza che ridà speranza e vita. #Va x.com

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