Oddio | Lorena Bianchetti cade durante le registrazioni di A Sua Immagine il video sorprende tutti

Momento di paura, fortunatamente senza conseguenze, per Lorena Bianchetti durante le registrazioni di uno speciale estivo di A Sua Immagine. La conduttrice ieri 6 luglio 2026 è inciampata malamente mentre si trovava nei giardini del Palazzo del Quirinale e il video della caduta è stato poi condiviso direttamente da lei sui social. Nel filmato si vede Bianchetti camminare e parlare durante le riprese quando, probabilmente senza accorgersi di un gradino, perde l’equilibrio e cade improvvisamente a terra. Subito dopo si sente qualcuno esclamare “ Oddio “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorena Bianchetti (@lorenabianchettiofficial) A rassicurare tutti è stata però la stessa conduttrice, che ha scelto di pubblicare l’accaduto sui propri profili social, dimostrando di aver preso l’episodio con ironia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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