Wimbledon Sinner batte Djokovic in semifinale in 3 set 6-4 6-4 6-4 e vola in finale affronterà Zverev - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, con parziali di 6-4, 6-4 e 6-4, conquistando così un posto in finale. La partita si è conclusa con il tennista altoatesino che ha prevalso senza perdere un set. In finale affronterà il tedesco numero due del mondo, che ha vinto il suo primo Slam il mese scorso, superando il suo avversario in due set.

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Il tennista altoatesino trionfa contro Nole, in finale troverà il tedesco vittorioso su Fery Jannik Sinner batte in semifinale in 3 set Djokovic (6-4, 6-4, 6-4) e vola in finale dove troverà il tedesco numero 2 al mondo Sascha Zverev, vittorioso del suo unico slam in carriera il mese scorso d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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