Lonato del Garda devastante incendio in un capannone di materie plastiche
Un incendio è divampato in un capannone di materie plastiche a Lonato del Garda. Le fiamme hanno generato molto fumo nero e hanno interessato l'intera struttura. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate ferite o vittime. La situazione è sotto controllo, e le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Un video dell'evento è stato pubblicato sui social.
Fuoco e fumo nero hanno avvolto il deposito (video pubblicato sulla Pagina Ig di Orgoglio Bresciano) . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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