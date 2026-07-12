lonato del garda devastante incendio in un capannone di materie plastiche

Notizia in breve

Un incendio è divampato in un capannone di materie plastiche a Lonato del Garda. Le fiamme hanno generato molto fumo nero e hanno interessato l'intera struttura. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate ferite o vittime. La situazione è sotto controllo, e le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Un video dell'evento è stato pubblicato sui social.