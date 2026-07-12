Lonato del Garda devastante incendio in un capannone di materie plastiche

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio è divampato in un capannone di materie plastiche a Lonato del Garda. Le fiamme hanno generato molto fumo nero e hanno interessato l'intera struttura. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate ferite o vittime. La situazione è sotto controllo, e le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Un video dell'evento è stato pubblicato sui social.

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