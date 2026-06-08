Incendio in un’azienda di materie plastiche nel Pisano allerta in 5 Comuni | Chiudete le finestre e non uscite
Un incendio si è sviluppato in un’azienda di materie plastiche nel Pisano, creando una grande nube di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza, incluso il centro di Pisa. Le autorità hanno allertato cinque Comuni, invitando i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sulle eventuali vittime. La zona rimane sotto osservazione mentre le squadre di emergenza intervengono sul luogo.
Un’enorme nube nera si è sprigionata dalle fiamme ed è visibile da decina di chilometri di distanza, fino a raggiungere anche il centro di Pisa. È un maxi-incendio che desta non poca preoccupazione quello che si è sviluppato in un’azienda di rifiuti plastici da avviare a riciclo con sede a Lugnano, frazione di Vicopisano. A causa delle fiamme e del rischio inquinamento sono state evacuate alcune scuole e i sindaci di Pisa, Cascina, Vicopisano, Calci e San Giuliano Terme raccomandano alla popolazione di tenere le finestre precauzionalmente chiuse. In mattinata si è svolta una riunione urgente in prefettura con i sindaci del territorio, le forze dell’ordine e i rappresentanti di Asl e Arpat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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