Lola Ponce ha partecipato al BCT Festival, commentando il suo passato a Sanremo come un’esperienza magica e affermando di voler continuare a sorprendersi. Ha anche detto che il ruolo in Notre Dame de Paris resterà nel suo cuore. La cantante e attrice, nota per la carriera internazionale tra musica, teatro e televisione, ha mostrato entusiasmo e desiderio di nuove sfide.

L’entusiasmo contagioso di sempre, una carriera internazionale costruita tra musica, teatro e televisione e la voglia di mettersi continuamente in gioco. In occasione del BCT Festival di Benevento, Lola Ponce ha raccontato il suo nuovo spettacolo Anni Luce, un viaggio tra le emozioni e le colonne sonore che hanno segnato gli anni ’80 e ’90. Dall’indimenticabile vittoria al Festival di Sanremo al legame con Riccardo Cocciante, passando per la famiglia, le figlie e i progetti futuri, l’artista argentina si è raccontata con sincerità e passione. Intervista a Lola Ponce. Sei a Benevento con “Anni Luce”, uno spettacolo che sta già conquistando il pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Lola Ponce al BCT Festival: “Sanremo è stato magia, ma oggi voglio continuare a sorprendermi. Notre Dame de Paris resterà per sempre nel mio cuore”

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Anni Luce Lola Ponce al BCT

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