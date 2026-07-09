Lola Ponce si esibisce al BCT, davanti al Teatro Romano, in apertura della X edizione del festival. La cantante ha espresso entusiasmo per il palcoscenico, definendolo “spettacolare”. Prima dello spettacolo, ha detto di sperare di raggiungere i cuori del pubblico. L’atmosfera è carica di emozione, con poche ore all’inizio dell’evento.

Tempo di lettura: 2 minuti L’emozione è quella delle grandi occasioni. Mancano poche ore all’inizio del primo spettacolo per la X edizione del BCT e Lola Ponce non nasconde l’entusiasmo. L’artista argentina salirà questa sera sul palco del Teatro Romano di Benevento con “Anni Luce” uno spettacolo firmato da Antonio Frascadore, al quale ha voluto rivolgere il primo ringraziamento. “Devo ringraziare Antonio Frascadore per questa esperienza meravigliosa che ha scritto”, racconta ai microfoni, sottolineando il lavoro di squadra che ha accompagnato la preparazione dello spettacolo. “C’è una squadra fortissima, un gruppo fortissimo, un’orchestra meravigliosa, il tutto in una cornice davvero top”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lola Ponce al BCT: “Il Teatro Romano è spettacolare, spero di raggiungere i vostri cuori”

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Anni Luce - Lola Ponce inaugura la 10^ Edizione del BCT Festival al Teatro Romano di Benevento

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