Proteste a Tirana contro la costruzione di un resort in una zona protetta, attribuita alla famiglia Trump. La manifestazione è iniziata dopo che si è diffusa la notizia di un accordo tra il governo e gli investitori americani, con accuse di svendita di spiagge e isole. Un portavoce ha dichiarato che il primo ministro sta favorendo l'acquisto di aree naturali da parte di Kushner e Ivanka. La polizia ha mantenuto la calma, senza interventi significativi.

Roma, 1 giugno 2026 - Rama sta svendendo l’Albania ai Trump, grida la gente scesa in piazza oggi a Tirana contro la costruzione di un resort da 4 miliardi di euro previsto a Zvërnec, un’isola all'interno dell’area protetta della laguna di Narta del comune di Valona, collegata all'omonimo villaggio da un ponticello in legno lungo circa 270 metri. L’isola è una nota meta turistica per il monastero bizzantino di Zvërnec, bellissima attrazione turistica e noto centro religioso molto frequentato il 14 e il 15 agosto, in occasione della festa ortodossa dell’Assunzione. Nella capitale albanese la gente è scesa in piazza anche perché le immagini provenienti da Zvërnec, hanno mostrato una violenta repressione, e non da parte di agenti pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Albania in svendita, proteste a Tirana per un resort della famiglia Trump in una zona protetta. Bonelli: “Rama vende spiagge e isole a Kushner e Ivanka”

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