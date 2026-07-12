lo sport fa bene ai ragazzi scudo per disagio e violenza

Durante una cerimonia di premiazione dei giochi studenteschi, un ex campione olimpico ha affermato che lo sport aiuta i giovani a gestire difficoltà e disagio. Ha sottolineato che attraverso l’attività fisica i ragazzi imparano a confrontarsi con vittorie e sconfitte, comprendendo che il successo deriva dal lavoro e non da scorciatoie. Le parole sono state pronunciate in un contesto dedicato ai giovani e all’educazione sportiva.

Qualche anno fa, intervenendo alla premiazione dei giochi studenteschi, Stefano Baldini, oro ad alle olimpiadi di Atene nella maratona, spiegò in poche parole il senso dell'attività fisica per i giovanissimi: "Chi fa sport impara a cavarsela, capisce che si può vincere e perdere, che ogni conquista dipende dal lavoro e non esistono scorciatoie". Lo sport quindi aiuta a crescere, in genere bene per non dire meglio. I ragazzi che lo praticano con regolarità hanno una maggiore propensione alla socialità, maggior equilibrio emotivo che riduce sensibilmente stati di infelicità e tristezza. Un po' si sapeva ma è quanto emerge dai risultati dello... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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