Il secondo incontro di Gazzetta Talks si è svolto sotto un cielo limpido a Selva, con le Dolomiti sullo sfondo, dopo un primo appuntamento segnato dalla pioggia. Durante l’evento, il giudice di gara e campione olimpico ha affermato che lo sport aiuta a invecchiare bene, ma si fa ancora poco. La manifestazione si tiene in una tradizionale Stube, in un contesto di montagna.

Il cielo terso ha preso il posto del temporale. Se il primo appuntamento di Gazzetta Talks – Storie di Sport era stato segnato dalla pioggia, il secondo si è aperto con la più classica cartolina di montagna: la Stube che a Selva ospita la rassegna firmata da La Gazzetta dello Sport, un cielo limpido e le maestose Dolomiti intorno. La cornice giusta per un ospite che allo sport ha dato una cosa rara, la bellezza. Perché Jury Chechi è stato questo: il gesto che fa sobbalzare dal divano. Si parte dal nome, Jury come Gagarin, il primo uomo nello spazio, quasi un presagio, per uno che nella vita avrebbe puntato in alto. Poi l'infanzia e i tanti sport provati senza trovarsi, finché non scopre la ginnastica, quasi per caso: da subito diventa divertimento, e per lui è la cosa che conta di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jury Chechi a Gazzetta Talks: "Lo sport aiuta a invecchiare bene, ma se ne fa ancora poco"

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