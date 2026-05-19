Disagio giovanile lo Spazio Ufo traccia il bilancio | nel 2025 supportati 331 ragazzi e più di 900 genitori

Lunedì si è svolta presso i locali del Faventia Sales di Faenza la cerimonia di premiazione degli studenti dell’istituto professionale Persolino-Strocchi, vincitori di un concorso per la creazione del logo dello Spazio adolescenza Ufo, situato in Via San. Lo Spazio Ufo ha supportato nel 2025 un totale di 331 giovani e più di 900 genitori, fornendo servizi e assistenza in ambito di disagio giovanile. La premiazione ha coinvolto gli studenti e il personale scolastico, con particolare attenzione ai progetti legati alla comunicazione e alla sensibilizzazione.

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