Disagio giovanile lo Spazio Ufo traccia il bilancio | nel 2025 supportati 331 ragazzi e più di 900 genitori
Lunedì si è svolta presso i locali del Faventia Sales di Faenza la cerimonia di premiazione degli studenti dell’istituto professionale Persolino-Strocchi, vincitori di un concorso per la creazione del logo dello Spazio adolescenza Ufo, situato in Via San. Lo Spazio Ufo ha supportato nel 2025 un totale di 331 giovani e più di 900 genitori, fornendo servizi e assistenza in ambito di disagio giovanile. La premiazione ha coinvolto gli studenti e il personale scolastico, con particolare attenzione ai progetti legati alla comunicazione e alla sensibilizzazione.
Nei locali del Faventia Sales di Faenza si è svolta ieri, lunedì, la premiazione degli studenti dell'istituto professionale Persolino-Strocchi di Faenza, vincitori del concorso ideato per la realizzazione del Logo per lo Spazio adolescenza Ufo (Universo fuori onda) con sede a Faenza in Via San. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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