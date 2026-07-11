Lo scalpo di quella grandissima testa di c di Trump Il vergognoso spettacolo di Piero Pelù con manichino

Piero Pelù ha pubblicato un video in cui utilizza un manichino con il volto di Donald Trump, accompagnato da un commento offensivo. La clip fa parte di una strategia pubblica dell’artista, che si è schierato politicamente sostenendo il movimento proPal. Nel messaggio, Pelù rivolge insulti a Trump e ad altre figure politiche, criticando anche il governo e il capitalismo. La pubblicazione ha suscitato reazioni di condanna e discussioni sui social media.

Da qualche tempo, Piero Pelù ha scelto la strada politica per rialzare l’attenzione su di sé, accodandosi al movimento proPal. Questo significa esporsi pubblicamente contro i nemici numero uno del movimento: il capitalismo (e già questo fa molto ridere), il governo Meloni, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Non necessariamente in quest’ordine, sia chiaro, ma se si vuole continuare ad avere il favore di quella parte di pubblico bisogna restare concentrati su questi obiettivi. E Pelù ha centrato bene l’obiettivo nel corso del suo ultimo concerto a Villafranca di Verona: il rocker toscano è in tour in queste settimane e ogni spettacolo raccoglie un buon numero di spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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