LIVE Tour del France - Alle 13.45 il via alla nona tappa | caldo atroce e 43 gradi sul Massiccio Centrale

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.45 è partita la nona tappa del Tour del France, con temperature che raggiungeranno i 43 gradi sul Massiccio Centrale. La tappa, inizialmente prevista lunga 185 km, attraverserà il dipartimento di Correze, dove è stata emessa un’allerta rossa per condizioni di caldo eccezionale. La carovana attraversa una zona caratterizzata da un caldo intenso e condizioni meteorologiche estreme.

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In origine la tappa doveva essere lunga 185 km, ma sono previste punte di 43 gradi e la carovana nella prima parte passerà dal dipartimento di Correze, per il quale è stata diramata l'allerta rossa in relazioni a condizioni eccezionali di caldo. Per questo motivo, la Giuria e l'organizzazione del Tour hanno deciso di accorciare la frazione di 30 km, Il Tour de France, che si concluderà domenica 26 luglio a Parigi, prosegue sabato con la tappa numero 8: 180 chilometri da Periguex a Bergerac, salvo sorprese altra occasioni per i velocisti. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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