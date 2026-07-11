La parte iniziale del Tour si conclude domenica 12 luglio con la prima delle due giornate sul Massiccio Centrale: nona tappa, Malemort-Ussel, 185,5 km e 3300 metri di dislivello. L’arrivo non è lontano dal Puy de Dome, uno dei luoghi mitici del Tour con il duello Anquetil-Poulidor nel 1964. Si parte alle 13.45 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 2’42” su Vingegaard e 3’27” su Del Toro. È una giornata non facile: ideali per attaccanti e fuggitivi, potrebbe chiamare allo scoperto uomini di classifica di seconda fila che devono recuperare. Ma l’avversario principale sarà il caldo asfissiante che è sempre una caratteristica di questi luoghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caldo atroce e non c'è un metro di pianura: il Tour arriva sul Massiccio Centrale

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