Caldo atroce e non c' è un metro di pianura | il Tour arriva sul Massiccio Centrale
Il Tour de France si sposta sul Massiccio Centrale, con la nona tappa prevista per domenica 12 luglio. La corsa si concluderà con una tappa di 185,5 km tra Malemort e Ussel, caratterizzata da un dislivello totale di 3300 metri. La prima delle due giornate sul massiccio segnerà il passaggio in aree senza pianure e con temperature elevate, secondo il percorso ufficiale.
La parte iniziale del Tour si conclude domenica 12 luglio con la prima delle due giornate sul Massiccio Centrale: nona tappa, Malemort-Ussel, 185,5 km e 3300 metri di dislivello. L’arrivo non è lontano dal Puy de Dome, uno dei luoghi mitici del Tour con il duello Anquetil-Poulidor nel 1964. Si parte alle 13.45 con questa classifica: Pogacar maglia gialla con 2’42” su Vingegaard e 3’27” su Del Toro. È una giornata non facile: ideali per attaccanti e fuggitivi, potrebbe chiamare allo scoperto uomini di classifica di seconda fila che devono recuperare. Ma l’avversario principale sarà il caldo asfissiante che è sempre una caratteristica di questi luoghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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