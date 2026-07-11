tour de france 2026 modificato il percorso della nona tappa 30 km in meno a causa del grande caldo

Notizia in breve

Il percorso della nona tappa del Tour de France 2026 è stato modificato. La tappa, prevista per domenica 12 luglio con partenza da Malemort e arrivo a Ussel, è stata ridotta di 30 chilometri. La modifica è stata decisa a causa delle alte temperature previste per quella giornata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità di modifica o sulle ragioni specifiche legate al clima.