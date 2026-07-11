Tour de France 2026 modificato il percorso della nona tappa 30 km in meno a causa del grande caldo

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il percorso della nona tappa del Tour de France 2026 è stato modificato. La tappa, prevista per domenica 12 luglio con partenza da Malemort e arrivo a Ussel, è stata ridotta di 30 chilometri. La modifica è stata decisa a causa delle alte temperature previste per quella giornata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità di modifica o sulle ragioni specifiche legate al clima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cambio di programma al Tour de France 2026 in vista della nona tappa, prevista nella giornata di domenica 12 luglio con partenza da Malemort e arrivo a Ussel. Gli organizzatori della Grande Boucle hanno ufficializzato la decisione di modificare il percorso, accorciandolo di trenta chilometri a seguito dell’allerta rossa per ondata di calore emessa da Météo-France. “ Questa scelta si rende necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. L’obiettivo è consentire lo svolgimento della corsa in condizioni compatibili con il livello di allerta rossa per ondata di calore. Di conseguenza, si è deciso di ridurre il percorso della nona tappa a 155,5 km, rispetto ai 185,5 km inizialmente previsti “, hanno spiegato gli organizzatori del Giro di Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

tour de france 2026 modificato il percorso della nona tappa 30 km in meno a causa del grande caldo
© Oasport.it - Tour de France 2026, modificato il percorso della nona tappa. 30 km in meno a causa del grande caldo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

Video Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger?

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, Veistroffer e Otruba sempre al comandoA 30 chilometri dall’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026, Veistroffer e Otruba continuano a guidare il gruppo.

Tour de France 2026 oggi: orari tv, altimetria, percorso e favoriti della tappa 4La quarta tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con partenza da Les Angles.

Temi più discussi: Tour de France 2026 - 5a tappa | Lannemezan - Pau: Highlights - Video; Tour de France 2026, Merlier vince la 7^ tappa, Pogacar in maglia gialla; Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France, polemica durissima per il caldo estremo. I corridori allo stremo: finite le scorte di ghiaccio.

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026: a Tim Merlier non piace Niccolò PaganiniIl belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata l’ottava tappa del 113° Tour de France, coprendo i 180 chilometri da Perigueux a Bergerac, patria di Cyrano, in 3h5250?. Al secondo posto s ... tpi.it

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026, Merlier vince l’8ª tappa. Pogacar ancora in maglia giallaIl Tour de France 2026 prosegue oggi, sabato 11 luglio, con la tappa numero otto: lunga 180,4 chilometri, questa frazione in Dordogna va da Périgueux a Bergerac e prevede un percorso per lo più in ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web