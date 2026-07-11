Tour de France 2026 modificato il percorso della nona tappa 30 km in meno a causa del grande caldo
Il percorso della nona tappa del Tour de France 2026 è stato modificato. La tappa, prevista per domenica 12 luglio con partenza da Malemort e arrivo a Ussel, è stata ridotta di 30 chilometri. La modifica è stata decisa a causa delle alte temperature previste per quella giornata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità di modifica o sulle ragioni specifiche legate al clima.
Cambio di programma al Tour de France 2026 in vista della nona tappa, prevista nella giornata di domenica 12 luglio con partenza da Malemort e arrivo a Ussel. Gli organizzatori della Grande Boucle hanno ufficializzato la decisione di modificare il percorso, accorciandolo di trenta chilometri a seguito dell’allerta rossa per ondata di calore emessa da Météo-France. “ Questa scelta si rende necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. L’obiettivo è consentire lo svolgimento della corsa in condizioni compatibili con il livello di allerta rossa per ondata di calore. Di conseguenza, si è deciso di ridurre il percorso della nona tappa a 155,5 km, rispetto ai 185,5 km inizialmente previsti “, hanno spiegato gli organizzatori del Giro di Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger
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