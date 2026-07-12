LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tanti GPM spazio per i coraggiosi

Notizia in breve

La nona tappa del Tour de France 2026, da Malemort a Ussel, è lunga 154 km e presenta numerosi GPM. La frazione, molto mossa, si presta alle fughe, anche se senza salite troppo impegnative. Oggi, gli atleti affrontano un percorso con diverse asperità, pensato per i corridori più audaci. La tappa si svolge senza grandi pendenze, favorendo le strategie di fuga e le azioni di attacco. La corsa è in corso, con vari tentativi di scatto tra i battistrada.