LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tanti GPM spazio per i coraggiosi
La nona tappa del Tour de France 2026, da Malemort a Ussel, è lunga 154 km e presenta numerosi GPM. La frazione, molto mossa, si presta alle fughe, anche se senza salite troppo impegnative. Oggi, gli atleti affrontano un percorso con diverse asperità, pensato per i corridori più audaci. La tappa si svolge senza grandi pendenze, favorendo le strategie di fuga e le azioni di attacco. La corsa è in corso, con vari tentativi di scatto tra i battistrada.
Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della nona tappa del Tour de France 2026, Malemort-Ussel di 154 km. Frazione adatta alle fughe, molto mossa ma senza pendenze eccessivamente ardue. Dopo due frazioni adatte alle ruote veloci arriva una grande occasione per i cacciatori di tappe. Da capire se Tadej Pogacar decidere di lasciare spazio alla fuga, magari perdendo anche la maglia gialla, oppure farà comunque controllare la corsa alla UAE Team Emirates-XRG. Tour de France 2026, modificato il percorso della nona tappa. 30 km in meno a causa del grande caldo “Evenepoel è il macho alfa per eccellenza”. Lefevere senza freni, poi l’affondo: “Volevi uno stipendio più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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