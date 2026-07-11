LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini all’attacco con 1’30 sul gruppo

Tre corridori sono in fuga con un vantaggio di un minuto e trenta secondi sul gruppo, che ha ridotto il distacco a un minuto e dodici secondi. La corsa si sta avvicinando al comune di Fossemagne, dove si svolge l’ultima fase della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.59 Il margine dei battistrada sul gruppo è di 1’12”. 13.56 La corsa sta per fare il suo ingresso nel comune di Fossemagne. 13.53 Tutti e tre i fuggitivi sono oltre la centesima posizione in classifica generale. 13.50 Dylan Van Baarle (Soudal Quick-Step) sta facendo l’andatura nel plotone. 13.47 In testa al gruppo ci sono gli uomini della Soudal Quick-Step. 13.44 Il margine dei tre attaccanti è di 1’44”. 13.41 Cambio della bici per Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché). 13.38 Thibault Guernalec (TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) hanno raggiunto Slock. 🔗 Leggi su Oasport.it

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