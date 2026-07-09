LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini all’attacco gruppo a ’40

A 45 chilometri dallo sprint intermedio di Pouzac, il tedesco di una squadra professionistica è stato ripreso dal gruppo principale. Attualmente, tre corridori sono in fuga all’attacco, mentre il gruppo si trova a circa 40 secondi di distanza. La classifica generale del Tour de France 2026 è in aggiornamento, con l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.00 Mancano 45 km allo sprint intermedio di Pouzac. 12.57 Ripreso dal gruppo il tedesco della EF Education-EasyPost. 12.54 C’è Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) all’inseguimento dei tre uomini al comando 12.51 Il margine dei tre battistrada sul gruppo è di ’24”. 12.48 Anche Mads Pedersen (Lidl-Trek) si è riportato sui due attaccanti. 12.45 Victor Campenaerts (Team Visma Lease a Bike) e Huub Artz (Lotto Intermarché) allungano subito sul gruppo. 12.42 Partita ufficialmente la sesta tappa! 12.41 Il pubblico francese è tutto per il classe 2006 Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

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