LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar e la UAE marcano la fuga a 40 km dall’arrivo
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, otto corridori hanno formato una fuga e sono stati seguiti a circa un minuto e dieci secondi dal gruppo principale. A circa 40 chilometri dall’arrivo, il leader della fuga è stato marcato dalla squadra di uno dei favoriti, che ha rafforzato la propria posizione in vista del traguardo. La classifica generale vede un vantaggio stabile per alcuni dei principali contendenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 16:31 Vantaggio degli otto fuggitivi che torna a superare il minuto assestandosi ad 1’10”. 16:28 Molto attivo Van der Poel, che ha annusato il pericolo. Il fuoriclasse olandese spende energie trainando i compagni di fuga con delle ottime accelerate. 16:25 50 chilometri all’arrivo della nona frazione della Grande Boucle. 16:23 Vi ricordiamo che la nona tappa è stata accorciata di oltre 30 km a causa dell’emergenza caldo. Evento storico per il Tour de France. 16:20 Un paio di chilometri di fondovalle, poi circa 5 di discesa e si tornerà a salire dolcemente per 20 km. 🔗 Leggi su Oasport.it
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