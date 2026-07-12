LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar e la UAE marcano la fuga a 40 km dall’arrivo

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, otto corridori hanno formato una fuga e sono stati seguiti a circa un minuto e dieci secondi dal gruppo principale. A circa 40 chilometri dall’arrivo, il leader della fuga è stato marcato dalla squadra di uno dei favoriti, che ha rafforzato la propria posizione in vista del traguardo. La classifica generale vede un vantaggio stabile per alcuni dei principali contendenti.