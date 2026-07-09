LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | O’Connor in fuga solitaria a 100 km dall’arrivo

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 100 chilometri dal traguardo, un ciclista è in fuga solitaria. Il suo vantaggio sulla corsa principale sta aumentando e ha superato il minuto. La fuga prosegue mentre gli altri corridori cercano di rientrare. La classifica generale mostra un margine in crescita per il corridore in fuga. La corsa si avvicina alle fasi finali, con il distacco che continua a variare. La gara si svolge in condizioni di tempo stabile e senza incidenti segnalati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:47 Continua a crescere il margine di Ben O’Connor, che tocca per la prima volta il minuto. 14:44 Ritmo moderato ora nel plotone dopo 40 chilometri corsi ad andatura folle. 14:41 Poco più di 15 chilometri ci separano dalle prime rampe del Col d’Aspin, salita di prima categoria che misura 12 km ed offre una pendenza media del 6.5%. 14:38 Lo spagnolo Azparren si è rialzato lasciando da solo al comando Ben O’Connor. Per l’australiano vantaggio sul gruppo maglia gialla di circa 40 secondi. 14:36 100 chilometri all’arrivo della sesta tappa del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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