LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | O’Connor in fuga solitaria a 100 km dall’arrivo

Notizia in breve

A 100 chilometri dal traguardo, un ciclista è in fuga solitaria. Il suo vantaggio sulla corsa principale sta aumentando e ha superato il minuto. La fuga prosegue mentre gli altri corridori cercano di rientrare. La classifica generale mostra un margine in crescita per il corridore in fuga. La corsa si avvicina alle fasi finali, con il distacco che continua a variare. La gara si svolge in condizioni di tempo stabile e senza incidenti segnalati.