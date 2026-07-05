LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini in fuga a 125 km dall’arrivo

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 125 chilometri dall’arrivo, tre uomini sono in fuga durante la tappa del Tour de France 2026. La corsa prosegue con un finale ancora incerto, con possibili sorprese tra i favoriti e un possibile attacco di un finisseur o uno sprinter inatteso. La classifica generale resta stabile, mentre i battistrada cercano di mantenere il vantaggio. La corsa si avvicina al traguardo con molte incognite, e il risultato finale potrebbe cambiare in ogni momento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14:53 Il finale sarà scoppiettante con un epilogo che potrà offrire diverse soluzioni, tra la sfida aperta tra i big ed un colpo di mano di un finisseur o la strenua resistenza di uno sprinter anomalo. 14:50 Il gruppo ha cristallizzato il proprio ritardo assestandolo a 3’40” da qualche chilometro. 14:46 Continua la lunga marcia di avvicinamento a Barcellona. Siamo a 125 km dall’arrivo nel pieno del lungo tratto pianeggiante che caratterizza la prima metà di frazione. 14:43 La situazione a 130 chilometri dall’arrivo. Al comando Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) e Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it

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