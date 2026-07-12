LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la nona frazione

È iniziata la nona tappa del Tour de France 2026. Durante la corsa, due ciclisti sono partiti all’inseguimento di due attaccanti in testa al gruppo. Alla partenza, i corridori sono stati aggiornati sulla classifica generale, con alcuni atleti che si sono mossi per cercare di migliorare la propria posizione. La tappa prosegue con i ciclisti impegnati in scatti e tentativi di fuga, mentre gli inseguitori cercano di contenere le distanze. La corsa continua con le squadre che pianificano le strategie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 14.04 Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) ed Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) si sono lanciati all’inseguimento dei due attaccanti. 14.01 Tre uomini provano ad allungare sul gruppo: Alex Kirsch (Cofidis), Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA). 13.58 Partita ufficialmente la nona tappa! 13.55 Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Premier Tech) potrebbe trovarsi bene sul percorso odierno. 13.52 Il dislivello della frazione odierna è di 3300 metri. 13.49 Temperatura rovente sulle strade del Tour: il termometro in partenza segna 37°. 🔗 Leggi su Oasport.it

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