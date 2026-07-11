LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tiene sotto controllo i fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:36 Dopo due ore di gara la media oraria si assesta a 43.2 kmh. 15:33 Si tratta di un GPM di quarta categoria. Salita di 3.6 km al 3.3% di pendenza media. 15:30 Inizia la discesa di circa 8 chilometri che proietterà i corridori verso Côte de Domme. 15:27 Al comando sempre Liam Slock (Lotto Intermarché), Thibault Guernalec (TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Per i tre battistrada un minuto e 20 secondi di margine sul plotone. 15:23 Sono gli uomini Alpecin – Premier Tech di Philipsen e Van der Poel a scandire il passo del gruppo. 15:20 Strada che tenderà a salire per qualche chilometro, poi una veloce discesa che avvicinerà la corsa al primo GPM di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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