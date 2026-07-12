A circa 100 km dal traguardo, la corsa prosegue con un ritmo molto sostenuto, senza attacchi decisivi. Durante la tappa, uno spagnolo è finito in un prato dopo una caduta che lo ha fatto oltrepassare un guardrail. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per il ciclista. La corsa rimane molto compatta, con l’andatura elevata e nessuna azione di rottura del gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 15.07 Mancano 100 km al traguardo. 15.04 Spaventosa caduta dello spagnolo Jose Felix Parra Caja Rural Seguros-RGA), che è finito in un prato volando al di là del guardrail: per fortuna non ci sono state conseguenze. 15.01 La media oraria della prima ora di corsa è di 47 kmh. 14.58 Valentin Paret-Peintre passa per primo sul GPM di Côte de Naves. 14.55 C’è Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) in testa al gruppo. 14.52 Il gruppo ha preso la salita con un andatura molto elevate e l’azione dei fuggitivi è già terminata. 14.49 La corsa si sta avvicinando al primo GPM di giornata: la Côte de Naves (2,3 km al 7,4%, terza categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: andatura altissima in gruppo, ancora nessun attacco decisivo

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