Durante il Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike, si è disputata la superpole race. Nicolò Bulega, in cerca di riscatto, ha partecipato alla manche dopo aver concluso senza vittorie nelle precedenti 25 gare. La sessione si è svolta questa mattina, con grande attesa tra gli appassionati. I piloti sono scesi in pista per ottenere i migliori tempi e posizionarsi in vista della gara principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 C’è grande attesa per questa manche che vedrà un Nicolò Bulega che cercherà in tutti i modi di rifarsi dopo non aver vinto la prima manche dopo 25 appuntamenti. 11.50 Buongiorno e benvenuti a Donington Park tra 20 minuti prenderà il via la superpole race del GP di Gran Bretagna! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2026, Bulega vuole subito riprendersi la vittoria. Durante Gara-1 a Donington Park è successo quello che sembrava quasi impossibile nel Mondiale Superbike 2026. in casa Ducati, Iker Lecuona ha battuto Nicolò Bulega, conquistando la prima vittoria in carriera su Superbike e interrompendo la striscia di 25 successi consecutivi dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: tutto pronto per la superpole race! Bulega cerca il riscatto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Ultimate British Superbike Is Finally Here! || New 2026 Norton Manx R Review

Notizie e thread social correlati

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Bulega punta al bingo tra Superpole Race e gara-2Alle 10:00 si svolge la Superbike GP Gran Bretagna 2026, con Bulega che mira a vincere sia la Superpole Race che la gara-2.

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Bulega cerca il riscattoBulega cerca il riscatto alla prima giornata del GP di Gran Bretagna 2026 della Superbike.

Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Lecuona resiste e vince Gara-1! Dopo 25 successi, si ferma la striscia di Bulega; SBK 2026. GP della Gran Bretagna. Gli orari TV del GP a Donington Park; Moto, l'arrivo della sprint del GP di Germania (LA2 Sport Live 11.07.2026, 15h00); MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming.

Diretta Sbk Superbike | Streaming video tv Superpole Race e gara-2 GP Gran Bretagna 2026 (oggi 12 luglio)Diretta Sbk Superbike GP Gran Bretagna 2026 Donington streaming video tv oggi domenica 12 luglio: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2. ilsussidiario.net

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: tutto pronto per la superpole race! Bulega cerca il riscattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2026, ... oasport.it