LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | tutto pronto per la superpole race! Bulega cerca il riscatto

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike, si è disputata la superpole race. Nicolò Bulega, in cerca di riscatto, ha partecipato alla manche dopo aver concluso senza vittorie nelle precedenti 25 gare. La sessione si è svolta questa mattina, con grande attesa tra gli appassionati. I piloti sono scesi in pista per ottenere i migliori tempi e posizionarsi in vista della gara principale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 C’è grande attesa per questa manche che vedrà un Nicolò Bulega che cercherà in tutti i modi di rifarsi dopo non aver vinto la prima manche dopo 25 appuntamenti. 11.50 Buongiorno e benvenuti a Donington Park tra 20 minuti prenderà il via la superpole race del GP di Gran Bretagna! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2026, Bulega vuole subito riprendersi la vittoria. Durante Gara-1 a Donington Park è successo quello che sembrava quasi impossibile nel Mondiale Superbike 2026. in casa Ducati, Iker Lecuona ha battuto Nicolò Bulega, conquistando la prima vittoria in carriera su Superbike e interrompendo la striscia di 25 successi consecutivi dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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