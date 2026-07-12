LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Bulega cerca il riscatto

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bulega cerca il riscatto alla prima giornata del GP di Gran Bretagna 2026 della Superbike. La gara si sta svolgendo e il pilota italiano punta a ottenere una vittoria dopo le ultime prestazioni. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che la competizione è ancora aperta, con i piloti che si sfidano sul circuito britannico. La corsa prosegue con tutti i concorrenti impegnati in un duello per la posizione di testa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2026, Bulega vuole subito riprendersi la vittoria. Durante Gara-1 a Donington Park è successo quello che sembrava quasi impossibile nel Mondiale Superbike 2026. in casa Ducati, Iker Lecuona ha battuto Nicolò Bulega, conquistando la prima vittoria in carriera su Superbike e interrompendo la striscia di 25 successi consecutivi dell’italiano. I due piloti del team Ducati ufficiale hanno monopolizzato la gara come succede da molti Gran Premi, dando vita a un duello spettacolare durato per tutti i 23 giri. Iker Lecuona è partito bene, mentre Bulega ha provato più volte a superarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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