LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Bulega punta al bingo tra Superpole Race e gara-2

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10:00 si svolge la Superbike GP Gran Bretagna 2026, con Bulega che mira a vincere sia la Superpole Race che la gara-2. La sessione di qualifiche si è conclusa con Bulega in prima posizione, seguito da altri piloti. La Superpole Race è in programma alle 12:00, mentre la corsa principale è prevista alle 14:00. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi della giornata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Gran Bretagna 2026, Bulega vuole subito riprendersi la vittoria. Durante Gara-1 a Donington Park è successo quello che sembrava quasi impossibile nel Mondiale Superbike 2026. in casa Ducati, Iker Lecuona ha battuto Nicolò Bulega, conquistando la prima vittoria in carriera su Superbike e interrompendo la striscia di 25 successi consecutivi dell’italiano. I due piloti del team Ducati ufficiale hanno monopolizzato la gara come succede da molti Gran Premi, dando vita a un duello spettacolare durato per tutti i 23 giri. Iker Lecuona è partito bene, mentre Bulega ha provato più volte a superarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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