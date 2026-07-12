LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Notizia in breve

Tra pochi minuti prende il via la gara-2 del GP di Gran Bretagna di Superbike, con 23 giri previsti. La partenza è imminente e i piloti si preparano sulla griglia di partenza. L’evento si svolge sul circuito britannico e le temperature ambientali sono stabili. La bandiera verde è attesa tra pochi istanti, seguita dal semaforo che darà il via alla competizione. La diretta sarà aggiornata in tempo reale.