LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!
Tra pochi minuti prende il via la gara-2 del GP di Gran Bretagna di Superbike, con 23 giri previsti. La partenza è imminente e i piloti si preparano sulla griglia di partenza. L’evento si svolge sul circuito britannico e le temperature ambientali sono stabili. La bandiera verde è attesa tra pochi istanti, seguita dal semaforo che darà il via alla competizione. La diretta sarà aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Ricordiamo che sono previsti 23 giri per gara-2. 16.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike in scena al GP di Gran Bretagna. 12.30 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a Gara-2 di oggi alle ore 16.30. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12.28 Torna, quindi, al successo immediato Nicolò Bulega che si rifà con gli interessi del secondo posto di ieri, visto il ko di Lecuona. Per l’emiliano successo numero 22 in stagione su 23 manche. CLASSIFICA GENERALE: con questo successo Bulega vola a quota 466 punti contro i 328 di Lecuona che rimane fermo a quota zero. 🔗 Leggi su Oasport.it
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