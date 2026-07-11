LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | tra poco la Superpole a Donington Park

Il pilota di Reggio Emilia ha terminato in prima posizione tutte le sessioni di prove libere durante il fine settimana di gara. Questa mattina, nelle FP3, è riuscito a precedere gli altri concorrenti, confermando una buona prestazione nelle qualifiche. La Superpole si svolgerà a breve sul circuito di Donington Park, con l’obiettivo di definire la griglia di partenza per la gara. La sessione sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Il reggiano ha concluso in prima posizione tutte le sessioni di prove libere, riuscendo anche questa mattina nelle FP3 ad anticipare tutti. 12.00 Tra 15? sul tracciato britannico partirà la lotta per la pole position. Bulega vuole iniziare nel migliore dei modi il sabato, per continuare a scrivere la storia della SBK. 11.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole del Gran Premio di Gran Bretagna 2026. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike, con il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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