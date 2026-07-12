Alle 16.28 è iniziato il giro di ricognizione prima della partenza della gara-2 della Superbike al GP di Gran Bretagna 2026. In testa si trova il pilota con il miglior tempo nella sessione di qualifiche, seguito da altri due piloti, tra cui i gemelli Lowes. La gara è pronta a partire, con tutti i partecipanti in posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23 Bulega in testa, seguono Montella e i gemelli Lowes. PARTE GARA-2! 16.28 Inizia giro di ricognizione. Tutto pronto per la gara. 16.24 Tra poco il giro di ricognizione. 16.19 Bulega punta alla vittoria, dopo lo stop di ieri non vuole lasciare altri punti per strada. 16.14 Questa la griglia di partenza: 16.09 Ricordiamo che sono previsti 23 giri per gara-2. 16.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike in scena al GP di Gran Bretagna. 12.30 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a Gara-2 di oggi alle ore 16.30. Grazie e buon proseguimento di giornata! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: parte gara-2!

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