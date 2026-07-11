Alle 14:00 è iniziata la Gara-1 del GP di Gran Bretagna di Superbike a Donington Park. La gara si svolge su un circuito bagnato, con alcune gocce di pioggia che si sono fatte più frequenti nel corso dei primi giri. Il pilota in testa mantiene un ritmo stabile, mentre un altro si avvicina, riducendo il distacco. Si segnalano alcune sbavature nello stile di guida del leader, ma nessuno ha ancora preso il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Sempre più vicino Nicolò, che riesce a fare meno strada. Iniziano ad esserci delle piccole sbavature nella guida dello spagnolo in prima posizione, ma parliamo di dettagli. -17 Poche occasioni per Bulega, ma è vicinissimo a Lecuona! -18 Sotto i 3 decimi Nicolo, si avvicina al compagni di squadra l’italiano. -19 Ancora un ingresso per Bulega, che va largo e non riesce a mantenere la prima posizione. -19 Va largo Lecuona, leggermente. Bulega resta a 345 centesimi. -20 Dopo tre giri è già corsa a due, con Bulega e Lecuona che hanno poco più di 1” dagli inseguitori. -20 Ancora quinto Montella, a 2 decimi da Lowes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: inizia Gara-1 a Donington Park

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