LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Lecuona prende il comando Bulega rincorre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 giri: Montella non vuole mollare e rimane a un secondo da Bulega, mentre Sam Lowes si porta a 8 decimi dalla seconda posizione. -5 giri: Bulega se ne va! Vantaggio di 1.1 su Montella poi Sam Lowes a 1.7, Alex Lowes a 3.1. -7 giri: Bulega passa! Il leader della classifica generale è al comando della superpole race! -7 giri: Montella mantiene ancora la vetta con Bulega che attende il momento giusto per l’attacco. I Lowes non mollano. -8 giri: Montella mantiene 2 decimi su Bulega che ringhia alle spalle. poi i fratelli Lowes. -9 giri: Incredibile a Donington! Ora è Montella al comando! -9 giri: CADE LECUONA!!!!!!!!! Lo spagnolo è out!!!!!!!! -10 giri: Lecuona scappa! 8 decimi su Montella che tiene dietro Bulega 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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